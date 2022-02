LAMEZIA TERME «Non solo dialogo ma un tavolo di lavoro aperto e operativo sui temi più urgenti», è un rapporto di piena collaborazione quello che si è instaurato tra Cisl e il governo regionale guidato da Roberto Occhiuto che, durante il XIII Congresso del sindacato cominciato questa mattina a Lamezia Terme, si è dichiarato soddisfatto del lavoro avviato con le organizzazioni sindacali dall’inizio della sua legislatura. «La svolta deve esserci col contributo di tutti – ha detto il presidente della Regione – non si può governare senza l’apporto dei corpi sociali. Tra le mille emergenze l’elemento di maggior positività che ho riscontrato è nella qualità della rappresentanza sindacale. Grazie al loro contributo abbiamo portato a soluzione diversi problemi – rimarca Occhiuto e cita la vicenda dei lavoratori Lsu e Lpu – in particolare la Cisl – ha continuato – ha dimostrato una grande apertura di credito nei confronti del governo regionale, e io sono impegnato a non deluderla». Sulle prossime azioni del suo governo Occhiuto ha commentato: «Molti si aspettavano un presidente che avrebbe fatto solo ricognizione dei problemi e invece ho subito messo mano alle questioni irrisolte trovando soluzioni, nella sanità stiamo ricostruendo l’organizzazione e stiamo aprendo ospedali, oltre al fatto che stiamo investendo nella programmazione di tutto il sistema». Il governatore torna poi a parlare di lavoro ed evidenzia l’intervento della giunta per il ridimensionamento del precariato: «Anche grazie ai suggerimenti della Cisl, abbiamo agito su un tema che ci era stato sottoposto in campagna elettorale e abbiamo ottenuto dei risultati chiedendo al governo nazionale di intervenire. Abbiamo raggiunto degli obiettivi sui limiti ai vincoli delle assunzioni e ulteriormente importanti sono i fondi di 10 milioni di euro all’anno che stanzierà il governo per comprimere il bacino del precariato e assumere nuovi dipendenti nella struttura burocratica nella nostra regione». E sui nuovi assunti il governatore rassicura: «Ho già previsto che le selezioni non prevedano prove orali, perché in questa che si insidia “l’intermediazione politico burocratica”. Ho chiesto alla giunta di mantenere un rapporto attivo con la Cisl ha concluso Occhiuto – attiva una cabina di regia per programmare insieme gli investimenti Pnrr».