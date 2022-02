Fuggita dalla guerra in Ucraina, partorisce a Cosenza dopo tre giorni di viaggio in auto

COSENZA Gli effetti della guerra iniziata da Putin in Ucraina sono arrivati fino a noi. Nella giornata di ieri, nel reparto di Ostetricia e Ginecologia, diretto dal professore Michele Morelli una donna ucraina ha dato alla luce un bimbo. La notizia è stata diffusa dalla direzione aziendale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza.

La giovane donna ha affrontato un viaggio di tre interminabili giorni, partendo in macchina, nella giornata di giovedì 24 febbraio da Leopoli, dove il 26 avrebbe dovuto sottoporsi a taglio cesario.

Mamma di altri due bimbi, di tre e cinque anni, è giunta all’ospedale dell’Annunziata sabato 26 febbraio, intorno alle ore 20 e dopo poche ore ha dato alla luce il terzo figlio. Nato con parto spontaneo, il neonato pesava, alla nascita 3 chili e 660 grammi: sia la mamma che il neonato godono di ottima salute.

Madre e bimbo sono ancora in ospedale dove tempestivamente e con generosità si è spontaneamente attivata la macchina della solidarietà.