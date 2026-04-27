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Camorra, luce sull’omicidio di Raffaele Cinque a Napoli: 3 arresti

L’uomo fu ucciso il 21 gennaio 2024

Pubblicato il: 27/04/2026 – 8:07
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Camorra, luce sull’omicidio di Raffaele Cinque a Napoli: 3 arresti

NAPOLI Omicidio risolto a Napoli: in corso 3 arresti e perquisizioni. Dalle prime luci dell’alba, su delega del Procuratore di Napoli, è in corso un’operazione della Polizia di Stato in esecuzione dell’Ordinanza di Applicazione della Misura Cautelare in carcere nei confronti di tre pluripregiudicati, gravemente indiziati del reato di omicidio pluriaggravato e porto abusivo di almeno due pistole, reati tutti aggravati dalle modalità mafiose. La vittima fu Raffaele Cinque, 50enne considerato vicino al clan Contini: l’uomo fu ucciso il 21 gennaio 2024. Contestualmente sono in corso di esecuzione numerose perquisizioni.

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