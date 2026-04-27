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Dall’Iran la proposta agli Usa per porre fine alla guerra: nucleare rinviato

Nuova proposta per raggiungere un accordo sulla riapertura di Hormuz

Pubblicato il: 27/04/2026 – 7:21
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Dall’Iran la proposta agli Usa per porre fine alla guerra: nucleare rinviato

L’Iran ha presentato agli Stati Uniti, tramite mediatori pakistani, una nuova proposta per raggiungere un accordo sulla riapertura dello Stretto di Hormuz in Medio Oriente e porre fine alla guerra, ma i negoziati sul nucleare devono essere rinviati a data da destinarsi. Lo riporta Axios. La nuova proposta mira a sbloccare la situazione di stallo nei negoziati tra i due Paesi.

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