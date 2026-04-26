Crotone, stop pesante allo “Scida” prima dei playoff

calcio serie c

CROTONE Ultima giornata di campionato dal sapore agrodolce per il Crotone, già certo del sesto posto prima del fischio d’inizio. Allo “Scida” arriva una pesante sconfitta contro il Latina, che si impone 5-2 al termine di una gara dai due volti, chiusa con un finale difficile per i rossoblù.

La partita si apre con le prime iniziative ospiti firmate Parigi, ma è il Crotone a colpire per primo: al 9’ Kevin Bruno, nel giorno del suo 21esimo compleanno, trova il suo primo gol tra i professionisti sfruttando una sponda aerea di Zunno. Gli uomini di Longo prendono fiducia e sfiorano il raddoppio con Russo, fermato da un grande intervento di Mastrantonio. Il 2-0 arriva comunque al 39’: Veltri sfonda sulla destra e serve proprio Russo, che realizza anche lui la sua prima rete in Serie C.

Quando il primo tempo sembra indirizzato, il Latina riapre i giochi al 44’ con Di Giovannantonio, che di testa su calcio d’angolo firma il 2-1 e rimette tutto in discussione.

Nella seconda frazione il Latina cresce e mette sotto pressione il Crotone. Parigi va più volte vicino al gol, trovando però le risposte di Merelli, decisivo in almeno due occasioni.

Il pareggio arriva al 67’ con Fasan, che completa la rimonta e cambia definitivamente l’inerzia del match.

Nel finale gli ospiti dilagano: dopo un check al VAR viene concesso un calcio di rigore che Parigi trasforma portando avanti il Latina. Poco dopo, un altro episodio analogo porta a un secondo penalty, ancora realizzato dallo stesso attaccante.

Nel lungo recupero c’è spazio anche per la quinta rete, firmata da Calabrese, che chiude definitivamente i conti sul 5-2.

Per il Crotone una battuta d’arresto che non incide sulla posizione finale, già definita prima della gara, ma che lascia indicazioni in vista dei playoff. Dopo un primo tempo convincente, il calo nella ripresa e la gestione degli episodi saranno aspetti da rivedere per affrontare al meglio la fase decisiva della stagione. (redazione@corrierecal.it)

Il tabellino

CROTONE (4-3-3)

Merelli (40’st Martino); Veltri, Cocetta, Di Pasquale, Guerra; Sandri (21’st Meli), Vinicius, Bruno (1’st Marazzotti); Energe (21’st Vrenna), Musso (17’pt Russo), Zunno. A disp.: Paciotti, Armini, Groppelli, Pierangeli, Terrasi, Gomez, Piovanello. All.: Longo.

LATINA (4-3-1-2)

Mastrantonio (52’st Iosa); Ercolano, Calabrese, Parodi (1’st De Marchi), Vona (31’st Dutu); De Ciancio, De Cristofaro, Lipani; Riccardi (14’st Fasan); Di Giovannantonio (14’st Sylla), Parigi. A disp.: Basti, Pace, Pellitteri, De Ciancio, Cioffi, D’Angelo, Hergheligiu, Tomaselli. All.: Volpe.

ARBITRO Di Reda di Molfetta

MARCATORI 9’pt Bruno (C), 39’pt Russo (C), 44’pt Di Giovannantonio (L), 22’st Fasan (L), 37’st e 50’st Parigi (L) su rigore, 56’st Calabrese (L)

NOTE ammoniti Vona (L), Din Pasquale (C), De Ciancio (L).

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