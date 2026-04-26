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Delusione Cosenza, pareggio esterno contro la Cavese e quarto posto. Ora i playoff

Lupi subito avanti con Baez ma si fanno raggiungere nel finale. Decisiva la vittoria (3-1) della Salernitana a Foggia

Pubblicato il: 26/04/2026 – 20:48
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Delusione Cosenza, pareggio esterno contro la Cavese e quarto posto. Ora i playoff

CAVA DEI TIRRENI Un pareggio che lascia l’amaro in bocca. Il Cosenza era arrivato al Lamberti per l’ultima partita di regular season e la testa alle “contendenti” per il miglior piazzamento in ottica playoff: Catania, Salernitana e Casertana. Finisce con un deludente 1-1.
Per i rossoblù un 4-3-2-1 con Mazzocchi riconfermato in attacco dopo il gol decisivo di domenica scorsa contro il Trapani. Il primo tempo era iniziato subito con la rete di Jaime Baez: al secondo minuto, dopodiché la prima frazione di gioco era proseguita con i campani – che ormai non avevano più nulla da chiedere al campionato – a inseguire i Lupi di mister Buscè; il forcing produce 3 angoli e poco più (solo 1 per il Cosenza). Ritmi blandi anche nella ripresa, tanto che Mastrodomenico non estrae neanche un cartellino. Al 60′ Buscè richiama in panchina Mazzocchi e Baez per Beretta ed Emmausso. Al 75′ Langella e Contiliano prendono il posto di Palmieri e Garritano. All’85’ il pareggio della Cavese con Gudjohnsen su errore di Caporale (nella foto) che non spazza l’area. Ultimi minuti thrilling perché se la Casertana segna sorpassa il Cosenza; intanto, è la vittoria 3-1 della Salernitana a Foggia a decretare che il Cosenza chiude al quarto posto. Ma finisce così. Si riparte dal secondo turno ai play off.

Il tabellino

CAVESE (3-5-2)
Sposito 6; Evangelisti 6 (29′ st Gudjohnsen 7), Peretti 6.5, Loreto 6; Ubani 5 (14′ st Munari 6), Diarrassouba 6, Awua 6.5 (35′ st Maiolo sv), Fella 6, Macchi 6; Ubaldi 6 (35′ st Di Costanzo sv), Fusco 6 (14′ st Orlando 6). In panchina: Boffelli, Manzo, Luciani, Minaj, Cionek, Nunziata, Yabre, Imparato, Bolcano, Visconti. Allenatore: Prosperi (squalificato, in panchina Di Giacomo 6). 

COSENZA (4-3-2-1)
Pompei 6; Cannavò 6, Moretti 6, Caporale 5.5, Ferrara 6; Palmieri 6 (29′ st Langella 6), Garritano 6.5 (29′ st Contiliano 6), Ba 6; Florenzi 6.5, Baez 6 (14′ st Beretta 6); Mazzocchi 6 (14′ st Emmausso 6). In panchina: Vettorel, Vannucchi, Contiero, Pintus, D’Orazio, Perlingieri, Achour, Ciotti. Allenatore: Buscè 6.

ARBITRO Mastrodomenico di Matera 6.
RETI 2′ pt Baez, 40′ st Gudjohnsen.
NOTE pomeriggio soleggiato, terreno in buone condizioni. Spettatori: 3.500 circa. Ammoniti: Cannavò, Diarrassouba. Angoli: 7-2. Recupero: 3′; 7′. 

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