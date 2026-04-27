Si è spento nella notte l’ex consigliere e sottosegretario regionale Alberto Sarra

la scomparsa

REGGIO CALABRIA È morto la notte scorsa, nell’ospedale di Reggio Calabria, l’avvocato Alberto Sarra, 60 anni, politico di lungo corso. Ex assessore ed ex sottosegretario regionale, Sarra è stato un protagonista della politica reggina negli ultimi 30 anni. La sua carriera è iniziata nel 1992 quando è stato eletto presidente di circoscrizione, per poi entrare nel 1997 prima al Consiglio comunale e poi alla Provincia. Militante di Alleanza nazionale, e in particolare della destra sociale, negli anni 2000 non era riuscito a farsi eleggere alla Regione ma a fine legislatura il governatore Giuseppe Chiaravalloti lo aveva nominato assessore regionale al Personale. Candidato di punta di An, Sarra vince le elezioni del 2005 ed entra a Palazzo Campanella sedendo sui banchi dell’opposizione. Nel 2010, a causa di gravi problemi di salute, ha ritirato la sua candidatura alle elezioni regionali ma è entrato lo stesso nella giunta guidata da Giuseppe Scopelliti come sottosegretario. La sua carriera politica è stata travolta nel 2016 dal coinvolgimento nell’inchiesta “Gotha” che ha portato al suo arresto e, dopo un periodo di carcerazione preventiva, alla condanna in primo grado, nel 2021, a 13 anni di reclusione per concorso esterno. Durante le indagini, Alberto Sarra si è sempre dichiarato innocente e ha reso numerose dichiarazioni alla Direzione distrettuale antimafia. Davanti alla Corte d’Appello di Reggio Calabria era ancora in corso il processo di secondo grado che si sarebbe concluso tra qualche settimana. .

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