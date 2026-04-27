Fotografia di un campionato pazzo

punto di vista

Troppo forte e rimontata. L’Inter è la fotografia cristallina del campionato più pazzo del mondo. Goal, emozioni, salite, discese, fischi, fiaschi e fischietti indagati. 2-2 in casa del Toro. Thuram e Bisseck aprono la sfida, Simeone e Vlasic la chiudono. Quattro tappe allo scudetto, anzi forse molto prima.

Un elogio su tutti. Per Christian Chivu, allenatore silenzioso e senza sponsor. Poi, tra le due litiganti godono entrambe. Milan-Juventus senza reti e risultato comodo per la prossima Europa. Allegri e Spalletti restano le due delusioni del campionato italiano. Di altro c’è poco da scrivere.

Contro la Cremonese ecco il poker del Napoli. Mctominaj, Terracciano, De Brujne e Santos i marcatori, il resto è una gara senza storia, mai in salita, con appuntamento alla prossima giornata. Intanto la Liberazione di Ranieri e il successo giallorosso a Bologna. Forse tardiva la decisione di sciogliere il rapporto di lavoro. Da tempo era chiaro che due navigati allenatori non potessero navigare sulla stessa nave. Ora Gasperini osserva Malen e Aynaoui firmare i tre punti e forse penserà anche ai meriti degli altri!

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