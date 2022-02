Guerra in Ucraina, 600 container fermi nel porto di Gioia Tauro

GIOIA TAURO Circa 600 container destinati all’Ucraina sono fermi nel terminal container del porto di Gioia Tauro. Il blocco è provocato dal fatto che gli scali dell’Ucraina sono chiusi a causa dell’invasione da parte della Russia. I contenitori avrebbero dovuto essere imbarcati sulla portacontainer “Msc Shirley”, che opera sulla rotta per il porto ucraino di Chornomorsk, sul Mar Nero. La nave è arrivata nello scalo calabrese la notte tra il 24 e il 25 febbraio, proveniente dal porto turco di Asyaport, ed ha scaricato i container destinati all’Ucraina. Il porto di Gioia Tauro, prima della guerra, aveva un collegamento settimanale con gli scali ucraini. «Non so – afferma Antonio Testi, Ad di Mct, la società che gestisce il terminal container del porto di Gioia Tauro – quando potremo imbarcare la merce destinata all’Ucraina». Msc, che gestisce le rotte marittime di trasporto anche da e per l’Ucraina, aveva comunicato ai clienti di avere cessato non solo i servizi ma anche le prenotazioni, riferendo anche di «stare studiando come gestire al meglio i carichi in transito verso il Mar Nero. Comunicheremo direttamente ai clienti – afferma ancora Msc – tutti i dettagli riguardanti ulteriori contingenze e cercheremo di trattare con cura i carichi, che sono refrigerati e congelati in appositi container reefer».