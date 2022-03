Accoltellato mentre è con figlia in un bar nel Vibonese, indagano i carabinieri

VIBO VALENTIA Un uomo di 52 anni, Nazzareno Castagna, residente nel comune di Rombiolo e già noto alle forze dell’ordine, è stato ferito in modo non grave con alcune coltellate la scorsa notte in un bar sito lungo la SS18, nella zona industriale di Ionadi, nel Vibonese, mentre era in compagnia della figlia minorenne rimasta illesa. Il responsabile del ferimento è fuggito ed è ora ricercato dai carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia. Il 52enne è stato portato nell’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia ma le sue condizioni, comunque, non destano alcuna preoccupazione.

L’indagine

I militari stanno cercando, in particolare, di accertare il movente del ferimento ed in quale contesto è maturato. Allo scopo d’identificare il feritore, sono state sequestrate le immagini riprese dalle telecamere del sistema di videosorveglianza installate nella zona. Il 52enne ferito era stato arrestato nel 2019 dalla Squadra mobile di Vibo Valentia con l’accusa di spaccio di droga. Lo scorso anno, inoltre, era stato denunciato in stato di libertà per indebita percezione del reddito di cittadinanza.