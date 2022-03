Atterraggio solo nella notte, oltre tre ore di ritardo per il volo Lamezia-Milano Malpensa

trasporti

I passeggeri del volo Lamezia Milano Malpensa sono atterrati solamente nella notte e precisamente alle 00:30. È accaduto nella tarda serata di ieri, mercoledì 2 marzo, con il volo Ryanair FR1437, schedulato alle 19:20 e giunto in Lombardia solamente alle primissime ore del giorno odierno. Lo riferisce Italia Rimborso. Disagi per i passeggeri, atterrati con tre ore e venti minuti di ritardo, ma che possono ricevere assistenza legale. La circostanza, infatti, secondo quanto analizzato da ItaliaRimborso, potrebbe prevedere la compensazione pecuniaria di 250 euro, prevista dal Regolamento Comunitario 261/2004. Per attivare l’assistenza di ItaliaRimborso e quindi procedere con la richiesta di compensazione, senza alcuna spesa, è possibile farlo attraverso la compilazione del form online presente nell’homepage del sito web italiarimborso.it. I passeggeri del volo Ryanair Lamezia Terme in ritardo, in alternativa, possono chiamare lo 06 56548248 o inviare un semplice messaggio Whatsapp al numero 342 1031477.