Cosenza, passa la mozione per inserire lo “Ius soli” nello Statuto

la proposta

COSENZA Su proposta dei consiglieri Chiara Penna e Francesco Turco (Gruppo Franz Caruso sindaco), e sostenuta da tutta la maggioranza, durante il consiglio comunale di oggi, è stata approvata una mozione per inserire all’ordine del giorno del prossimo Consiglio l’inserimento nello statuto del Comune di Cosenza del riferimento al principio dello “Ius soli” e l’istituzione della Cittadinanza Onoraria da conferire ai minori nati in Italia da genitori stranieri regolarmente soggiornanti o nati all’estero ma che hanno completato almeno un ciclo scolastico o di formazione italiano.

La proposta, che renderebbe Cosenza la seconda città Italiana a procedere in tal senso dopo Bologna, ha avuto grande apprezzamento in consiglio e soprattutto dal sindaco Franz Caruso che ha dato la massima disponibilità affinché si possa istituire una cerimonia speciale nel giorno del 20 novembre di ogni anno, in concomitanza con la “Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, quale atto simbolico, nell’auspicio di un’effettiva riforma del diritto di cittadinanza a livello nazionale.

La proposta dei consiglieri Penna e Turco prevede anche l’istituzione di una “Festa della cittadinanza” che avrà come obiettivo di promuovere nelle scuole la riflessione sul tema in modo trasversale dedicando ore di didattica all’approfondimento e alla sensibilizzazione su cosa significhi essere cittadino, quali sono i diritti e quali i doveri.