Negoziati Kiev-Mosca: è giallo. L’Aia indaga su crimini di guerra

Guerra in Ucraina

KIEV Sono trascorsi otto giorni dall’invasione russa in Ucraina. Mentre il quadro complessivo del Paese vittima dell’aggressione si fa sempre più pesante, le aspettative per una tregua alla guerra si concentrano negli esiti dei negoziati che si svolgeranno oggi in Bielorussia. Secondo quanto riferito da Mosca, infatti, i russi sarebbero disponibili a discutere il cessate al fuoco. Ma non hanno ancora chiarito a quali condizioni. Dalle parti di Kiev hanno già fatto sapere che non accetteranno ultimatum dal Cremlino. In un discorso trasmesso in tv il presidente Zelensky ha annunciato che «i russi troveranno solo una resistenza feroce».

Ma anche su questa trattativa si è aperto un giallo. L’Ucraina, secondo fonti Bielorusse, avrebbe chiesto di spostare la sede dei colloqui con la Russia dalla Bielorussia a uno dei Paesi vicini. Dopo il «no» di Mosca, la delegazione ucraina non si sarebbe presentata nel luogo pattuito, nella regione di Brest, in Bielorussia. A riferirlo Yury Voskresensky, analista bielorusso vicino agli organizzatori dell’incontro: «La delegazione russa», spiega, «è pronta a tenerli solo in Bielorussia per evitare provocazioni».

La situazione sul fronte

Intanto i combattimenti proseguono in tutta l’Ucraina. Finora ci sarebbero stati almeno 2.000 vittime civili, secondo il governo ucraino. Almeno 277 quelle accertate dall’Onu, che parla di un milione di profughi. La città di Kherson, centro strategico nell’Ucraina meridionale, è stata conquistata dalle forze russe. Lo hanno confermato al New York Times il sindaco, Igor Kolykhaev, e un alto funzionario del governo ucraino. I bombardamenti russi su Kharkiv hanno colpito almeno tre scuole e la Cattedrale dell’Assunzione della città: lo riporta in un tweet il Kyiv Independent aggiungendo che gravi danni sono stati inflitti anche a Okhtyrka, dove decine di edifici residenziali sono stati distrutti.

Aperto un fascicolo all’Aia contro la Russia per crimini di guerra

Per una serie di presunte azioni dell’esercito di Putin contro la popolazione ucraina, il pubblico ministero della Corte penale internazionale ha aperto un’indagine sulla situazione in Ucraina. In particolare la Corte indagherà su presunti crimini di guerra commessi dalla Russia. A comunicarlo una nota della Corte.

Zelensky: «Resistenza feroce contro gli invasori»

«Ovunque andranno, saranno distrutti. Qui non avranno calma, non avranno cibo, non avranno un solo momento di tranquillità. Gli occupanti riceveranno solo una cosa dagli ucraini: la resistenza. Una resistenza feroce. Una resistenza tale che ricorderanno per sempre che non rinunciamo a ciò che è nostro, che ricorderanno cos’è una guerra patriottica», lo afferma il presidente ucraino Volodimir Zelensky in un nuovo messaggio tv. «Sì, per noi ucraini questa è una guerra patriottica. Sappiamo come iniziano le guerre patriottiche e sappiamo come finiscono per gli invasori. il nostro esercito sta facendo di tutto per spezzare completamente il nemico. Quasi 9.000 russi sono stati uccisi in una settimana. A Nikolaevsk, gli occupanti sono costretti a usare decine di elicotteri per raccogliere i loro morti e feriti – 19 e 20 anni. Cosa hanno visto nella loro vita se non questa invasione? Ma la maggior parte di loro sono lasciati dappertutto. L’Ucraina non vuole essere coperta dai corpi morti dei soldati. Andate a casa. Con tutto il vostro esercito. Dite ai vostri ufficiali che volete vivere. Che non volete morire ma vivere. Dobbiamo fermare la guerra e ristabilire la pace il più presto possibile. Li cacceremo via. Con disonore. Come quella gente comune che scaccia gli occupanti dai negozi di alimentari dove i soldati russi vanno a cercare cibo e qualcosa da mangiare. Questi non sono guerrieri di una superpotenza. Sono bambini confusi che sono stati usati. Portateli a casa».