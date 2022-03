Pizzo, rubano pc e cellulari in una struttura sanitaria trasformata per l’emergenza Covid

il fatto

PIZZO CALABRO Persone non identificate si sono introdotte la scorsa notte nei locali dell’ufficio di Igiene e sanità pubblica della struttura sanitaria di Pizzo, attualmente trasformata e utilizzata per l’emergenza Covid, forzando la porta del reparto, posto al secondo piano dell’edificio, e rubando un computer portatile e due telefonini. Sul furto indagano i carabinieri. I ladri, da quello che si è potuto apprendere, hanno avuto facile accesso poiché l’ingresso di quello che doveva essere un ospedale, mai realmente entrato in funzione, resta costantemente aperto in quanto occupato dalla postazione del 118. Ulteriori furti avevano riguardato la struttura appena qualche settimana addietro.