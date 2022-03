Indennità Covid, Fp Cgil: «Gli Oss dell’Asp di Catanzaro ricevono un compenso minore»

la denuncia

CATANZARO «A tutto il personale Oss dell’Asp di Catanzaro si conferisce un’indennità giornaliera pari a 1,03 anzicché 4,13 euro. Lo segnala in una nota stampa l’organizzazione sindacale Fp Cgil: «Abbiamo rilevato una difformità applicativa dell’Art. 86, del Contratto comparto sanità del 21 maggio 2018. Quanto sopra si verifica – dichiara il sindacato – poiché l’Azienda ha applicato erroneamente il citato art. 86 richiamando il comma 8 che prevede tale valore economico specificatamente per il “personale ausiliario specializzato ed operatore tecnico addetto all’assistenza” e non il comma 9 che identifica il personale Oss al quale va corrisposto, appunto, 4,13 euro per come precisato al comma 9 che stabilisce: “nelle terapie intensive, nelle sale operatorie, nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi l’indennità giornaliera deve corrispondere a 4,13 euro; mentre nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così (come individuati dal D.m del 30.1.1998 e s.m.i.) deve corrispondere a 5,16 euro”. Nello spirito di apertura e collaborazione tra parte pubblica e parte sindacale – scrive Fp Cgil – deve riconoscersi il positivo confronto con la dottoressa Marasco, e con il Direttore facente funzioni della Uocgru, la quale si è resa parte diligente alla soluzione della problematica rappresentata e si è impegnata a far fare le correzioni richieste già dalla mensilità di marzo 2022 e successivamente verificare le circostanze evidenziate al fine di corrispondere le annualità precedenti. Abbiamo inoltre richiesto la verifica, per tutto il personale dipendente, circa l’applicazione di tutti gli istituti ricompresi nell’art. 86 del Ccnl che ricomprende le “Indennità per particolari condizioni di lavoro”. Anche questo è un altro segnale importante – conclude la nota – raggiunto dalla nostra Organizzazione sindacale che si pone sempre a fianco dei lavoratori dando ascolto alle loro richieste ed ai loro diritti, nell’ottica di una soddisfazione lavorativa che si traduce in “benessere lavorativo” e dunque più vicinanza alle esigenze dei cittadini utenti al quale tutti noi ci rivolgiamo».