“Flop” colloqui in Turchia. Mosca: «Chi arma Kiev è responsabile»

Il diario della guerra in Ucraina

ANTALYA Sono durati meno di due ore i colloqui tra i ministri degli esteri russo Serghei Lavrov e quello ucraino Dmytro Kuleba in Turchia. «Non abbiamo fatto progressi sul cessate il fuoco», ha detto Kuleba, ribadendo di aver fatto il possibile per «trovare una soluzione diplomatica. Sono pronto a un nuovo incontro con Lavrov».

Era la prima volta che al tavolo si erano seduti alti esponenti dei due governi in conflitto, sotto l’egida e la mediazione del premier Erdogan.

L’incontro si è svolto nell’hotel Regnum Carya di Antalya e vi partecipa anche il capo della diplomazia di Ankara Mevlut Cavusoglu, riferisce l’agenzia Anadolu. Dopo il vertice, secondo fonti del ministero degli esteri turco, sono previste conferenze stampa separate da parte di Kuleba e Lavrov.

Un vertice su cui molti osservatori riponevano molte speranze per l’alto profilo delle figure impegnate nel confronto e che potrebbe spianare la strada a nuovi colloqui direttamente tra i leader dell’Ucraina e della Russia. «Il nostro obiettivo principale è riunire i tre leader», ha affermato il ministro turco Cavusoglu al quotidiano turco Hurriyet.

Lavrov: «Putin pronto ad incontrare Zelensky»

«Il presidente Putin non ha mai negato contatti» ma il governo ucraino «continua a sostituire il vero problema con effetti speciali. Ci sono tante iniziative del governo ucraino ma sono effetti speciali. Putin non rifiuta un incontro tra presidenti ma bisogna fare prima tutto un lavoro preparatorio. L’Ucraina ci ha detto che ci darà risposte concrete, noi attendiamo». Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghey Lavrov nel corso della conferenza stampa al termine dei colloqui.

«Le armi fornite dall’Occidente all’Ucraina potrebbero spargersi attraverso l’Europa», ha detto ancora il ministro degli Esteri russo Lavrov definendole «pericolose». «Vogliamo che l’Ucraina sia neutrale», ha aggiunto Lavrov.

«Siamo per la soluzione dei problemi ma abbiamo avuto la conferma che non abbiamo alternative».

La situazione sul campo

Intanto sono proseguiti anche nella notte pesanti bombardamenti su diverse città ucraine. A Mariupol, città sotto attacco ormai da giorni, si è registrato un ennesimo episodio drammatico. Tre persone tra cui una bimba sono rimaste uccise nel corso dell’attacco delle forze russe all’ospedale di Maiupol.

Sono oltre 2,3 milioni i rifugiati dall’inizio del conflitto in Ucraina, come riferito dall’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). L’agenzia ha aggiunto che 112mila di coloro che sono fuggiti sono cittadini di altri Paesi.

E la Russia per la prima volta ha ammesso di aver utilizzato armi sofisticate contro l’Ucraina. In particolare è stato il ministro della Difesa russo ad ammettere l’utilizzo del lanciarazzi TOS-1A : uno strumento che viene armato con missili termobarici.

Accuse reciproche sull’uso di armi chimiche

Ma Mosca accusa nuovamente gli Stati Uniti di finanziare la ricerca sullo sviluppo di armi biologiche in Ucraina. Accuse rimandate al mittente dagli statunitensi definendole «assurde» e «un ovvio stratagemma» per cercare di giustificare ulteriori future aggressioni. «Abbiamo preso nota delle false affermazioni della Russia sui presunti laboratori di armi biologiche degli Stati Uniti e sullo sviluppo di armi chimiche in Ucraina. Abbiamo anche visto funzionari cinesi fare eco a queste teorie cospirative», ha detto la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki il quale ha proseguito dicendo che le accuse sono «un’evidente manovra della Russia per cercare di giustificare il suo ulteriore attacco premeditato, non provocato e ingiustificato all’Ucraina».

«Ora che la Russia ha fatto queste false affermazioni, e la Cina ha apparentemente appoggiato questa propaganda, dovremmo essere tutti in allerta rispetto all’uso di armi chimiche da parte della Russia o aspettarci che Mosca le usi per creare un pretesto, è uno schema chiaro», ha aggiunto.