Estate 2022, Ryanair scommette sulla Calabria: 92 voli e quattro nuove rotte da Lamezia

le prospettive

LAMEZIA TERME Archiviata la pratica societaria con l’acquisizione da parte della Regione Calabria, attraverso Fincalabra, delle quote finora in mano privata, per Sacal, la società che gestisce i tre aeroporti calabresi, è tempo di guardare al futuro programmando l’imminente stagione estiva. E lo fa grazie al supporto fondamentale del vettore low cost Ryanair che non ha mai smesso, in questi anni, di supportare la Calabria e soprattutto l’aeroporto internazionale di Lamezia Terme.

La “sopravvivenza” del turismo calabrese

Quelli appena trascorsi sono stati due anni durissimi a causa della pandemia da Covid-19 che hanno segnato inevitabilmente l’intero comparto turistico legato ai voli, nazionali e internazionali. E la guerra esplosa in Ucraina e le misure adottate dai governi mondiali per punire la Russia, ha ulteriormente esasperato una quadro internazionale. Ma guardare avanti e fissare da ora le prospettive future per la Calabria è quanto mai necessario per garantire la sopravvivenza del sistema aeroportuale.

Rynair: 19 rotte in Calabria, 4 nuove da Lamezia Terme

È in questo contesto che si inquadra, dunque, il nuovo piano strategico di Ryanair: 19 rotte in totale, di cui quattro nuove: Genova, Memmingen, Vienna, Norimberga su Lamezia Terme e una nuova rotta da Crotone per Venezia. Ryanair, dunque, metterà in vendita più di 560mila biglietti nell’estate 2022 – 10% in più rispetto all’estate del 2019 – offrendo al contempo ai calabresi la scelta di diverse destinazioni europee come Germania, Regno Unito e Austria.

«Rafforzato il nostro impegno per la Calabria e il turismo»

«Abbiamo chiesto al governo Draghi – ha spiegato Mauro Bolla, Country Manager di Ryanair per l’Italia – di intraprendere tre iniziative: abolire l’addizionale comunale sui viaggi aerei dal 1 aprile 2022 e fino a marzo 2025; sospendere le tasse ambientali discriminatorie sui voli a corto raggio in UE, contrarie ai princìpi del lavoro e della famiglia, limitano la libera circolazione delle persone e danneggiano il turismo nel nostro Paese». «In Calabria – ha spiegato ancora – abbiamo 92 voli settimanali su 16 rotte da Lamezia Terme, tre da Crotone e il nuovo volo bisettimanale per Norimberga. Una crescita che rafforza il nostro impegno a sostenere la ripresa del mercato italiano, dando anche una spinta ulteriore alla crescita del turismo»