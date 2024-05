Benessere del bambino e della famiglia, parte il Pennamagenta Festival

l’iniziativa

LAMEZIA TERME Pennamagenta Festival è il primo evento di Pennamagenta dedicato al benessere del bambino e della famiglia, che unisce educazione e salute fisica e mentale e affronta in maniera sana e onesta i temi di infanzia e genitorialità. Pennamagenta è un progetto educativo che offre servizi ricreativi che arricchiscono la vita dei bambini e attività che facilitano la vita dei genitori. Promuoviamo il benessere dei bambini con attività ludiche e ricreative e supportiamo il benessere della in maniera trasversale attraverso professionisti specifici in ogni campo. Pennamagenta Festival si terrà il 17 e 18 maggio 2024 presso il Chiostro Caffè Letterario a Lamezia Terme e si rivolge a genitori e futuri genitori che vogliono approfondire il tema della genitorialità dalla cura all’educazione dei più piccoli per capire come funzionano i bambini e come ogni professionista supporta il genitore nella crescita di un figlio. Il primo incontro, dal titolo “Diventare genitori” tratterà il tema della perinatalità prima e subito dopo la nascita, con la partecipazione dei professionisti del reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale di Lamezia Terme per parlare salute della madre in gravidanza e della nascita del bambino dal punto di vista medico, e a seguire la nascita della famiglia e la cura e l’accudimento genitoriale dal punto di vista psicologico. Interventi: – I genitori di oggi con Raffaella Pallaria (nella foto) ideatrice di Pennamagenta, dottoressa in Psicologia esperta di marketing dell’infanzia. – Come nasce un bambino con Annalisa Dicello e Anna Cimino – Come nasce una famiglia con Raffaella Ruberto psicologa e psicoterapeuta familiare; – Cura e accudimento genitoriale con Antonio Viscardi psicologo perinatale. Il secondo appuntamento dal titolo “Educare con la scienza” tratterà il tema dell’educazione e della cura dal punto di vista medico, pedagogico e psicologico. Interventi: – Educare con la scienza con Raffaella Pallaria ideatrice di Pennamagenta, dottoressa in Psicologia esperta di marketing dell’infanzia; – La cura del bambino con Monica Aloe e Francesca Graziano; – Educazione è relazione con Raffaella Ruberto psicologa e psicoterapeuta familiare; – Educare alla vita con Francesca Scerbo, educatrice e montessoriana. L’evento è patrocinato dal Comune di Lamezia Terme e dal Dipartimento Prevenzione ASP di Catanzaro e sarà trattato anche sui canali di Calamita Educational di Rosalba Paletta, media partner dell’evento. Verranno organizzate attività per bambini all’interno della location, che li intratterranno mentre i genitori partecipano agli incontri, a cura del Chiostro Caffè Letterario e della Farmacia Letteraria Pillole di Carta.

