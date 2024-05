Corruzione in Liguria, Spinelli: «Mi merito la libertà»

l’inchiesta

«Ho detto tutto, tutto…». Così Aldo Spinelli al termine dell’interrogatorio di garanzia davanti al gip Paola Faggioni conferma di aver risposto alle domande degli inquirenti.

«Fate i bravi, mi raccomando» ha detto ancora ai giornalisti che lo aspettavano al termine dell’udienza. A chi gli chiedeva se tornasse libero ha risposto «penso di meritarmelo» ma ha detto di non sapere nulla di un’eventuale revoca della misura cautelare «perché è l’avvocato che fa ‘ste cose qua». L’avvocato Vernazza, che assiste Spinelli, ha confermato che il suo cliente «ha risposto a tutte le domande del gip, si è sfogato». Ma ha precisato di non voler dire altro perché «le indagini sono ancora in corso». Spinelli e il suo yacht sono al centro dell’inchiesta che ha travolto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, agli arresti domiciliari, e l’ex presidente del Porto, e attualmente di Iren (ora sospeso), Paolo Emilio Singorini, in carcere.