«Ha restituito dignità alle vittime di Cutro»: Mattarella premia l’”alfiere” Prestinice

il riconoscimento

ROMA «Per la determinazione con cui si impegna come volontario per la difesa dei diritti dei migranti. Dopo il tragico naufragio di Cutro si è prodigato per far conoscere la storia delle vittime, restituendo loro dignità e contrastando l’indifferenza di tanti». Con questa motivazione oggi il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha consegnato al Quirinale al giovane calabrese Giovanni Prestinice, 13enne di Crotone, l’attestato d’onore di “Alfiere della Repubblica”. Oltre a Prestinice sono stati consegnati altri 28 attestati d’onore: solidarietà per l’ambiente e per la cultura è stato il tema prevalente che ha ispirato nel 2023 la scelta dei giovani Alfieri. (Foto tratta dal sito ufficiale del Quirinale)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato