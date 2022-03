Rendiconti dei gruppi del Consiglio, l’inizio della legislatura è nel segno della virtuosità

dalla regione

Un inizio di legislatura nel segno della virtuosità. La Corte dei Conti regionale (sezione di controllo), con una delibera approvata a fine febbraio, ha attestato la regolarità dei rendiconti dei gruppi presenti in Consiglio regionale per il periodo che va dal 16 novembre al 31 dicembre dello scorso anno. Solo per Forza Italia la Corte dei Conti ha svolto una considerazione a parte, salvo poi dare l’ok anche al rendiconto degli azzurri. Nella delibera la magistratura contabile allega anche le tabelle che riportano il budget annuo e mensile assegnato ai gruppi consiliari della legislatura attuale (la dodicesima), budget nel complesso pari a 1,388 milioni e a 137mila euro all’anno per le spese relative al personale e a 248,8mila euro e 31mila euro al mese per le spese di funzionamento (ovviamente, la “parte” del leone” la fa Forza Italia, che ha il gruppo più numeroso, con ben 8 consiglieri). Quanto all’esame dei rendiconti, la Corte dei Conti scrive che «tutti i gruppi consiliari, ad eccezione del gruppo Forza Italia… hanno inserito entrate pari a 0 e uscite pari a 0. Anche la terza sezione dei rendiconti, relativa alla situazione finanziaria effettiva alla chiusura dell’esercizio, per tutti i gruppi consiliari, ad eccezione del gruppo Forza Italia, registra un fondo di cassa finale per spese di funzionamento e per spese del personale pari a zero. La veridicità dei rendiconti è supportata dalla nota 1072… nella quale il dirigente e il funzionario del settore Bilancio e Ragioneria del Consiglio regionale della Calabria, dichiarano che “non si è potuto procedere al conferimento dei contributi assegnati dall’Ufficio di presidenza….a ciascun gruppo “». Per la magistratura contabile «considerazione a parte, tuttavia, deve essere formulata per il gruppo Forza Italia», in quanto – si legge – «dal rendiconto risulta che a fronte di entrate pari zero, nella spese, e nello specifico alla voce “altre uscite”, viene inserita la somma di euro 44,20…. La sezione ha proceduto a esaminare l’estratto c/c relativo alla Banca Monte dei Paschi di Siena, intestato al gruppo consiliare ed effettivamente, alla valuta del 31 dicembre, risulta un saldo finale pari a – 44,20 euro, di cui 8,20 euro per imposta di bollo e 36,00 euro per oneri e commissioni. Si tratta, pertanto, non di un esborso, ma di una addebito sul conto corrente. Anche il rendiconto del gruppo consiliare “Forza Italia”, pertanto, è veritiero e corretto». In conclusione – si legge nel dispositivo – la sezione regionale di controllo ella Corte dei Conti «dichiara regionale i rendiconti dei gruppi consiliari Forza Italia, Forza Azzurri, Fratelli d’Italia, Lega Salvini, Unione di Centro, Coraggio Italia, Partito democratico, Movimento 5 Stelle, De Magistris Presidente». Nelle scorse settimane la Corte dei Conti aveva completato anche l’esame dei rendiconti dei gruppo del Consiglio regionale della passata legislatura, accertandone la regolarità tranne in un solo caso, relativo alla Casa delle libertà. (redazione@corrierecal.it)