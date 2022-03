la violazione

LAMEZIA TERME Non sembra esserci pace, sul fronte del marketing, per il principale scalo aeroportuale calabrese. Ma se nel caso di EasyJet e dell’ormai celebre riferimento alla Calabria «terra di mafia e terremoti» si trattava di vero e proprio scivolone – buco tappato poi con la pezza di «Lamezia terra dello shopping» – questa volta la situazione pare essere molto diversa.

Il sito ufficiale dello scalo lametino pare essere stato oggetto di un attacco hacker. Viene così evidenziata l’importanza di avere «un aeroporto internazionale che faciliti l’arrivo di porno turisti» come anche, tra i consigli per gli acquisti, alla voce “Negozi”, viene messa in luce la possibilità di «visitare un’ampia varietà di chioschi, freeshop e negozi di articoli da regalo youporn per acquistare quei prodotti o dettagli che hai dimenticato».

«Sale pornhub Vip» compaiono alla voce “Servizi aggiuntivi” e le principali località turistiche della regione seguono una «classificazione porno per variare in base ai gusti particolari di ogni persona». (redazione@corrierecal.it)