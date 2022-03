Confcommercio, a Cosenza arriva il Fipe Talent day

l’evento

COSENZA Fare rete. È questa la parola d’ordine alla base dei Fipe Talent Day, gli appuntamenti organizzati dalla Federazione italiana dei Pubblici Esercizi provincia di Cosenza per favorire l’incrocio tra domanda e offerta e dare una nuova spinta all’occupazione nel mondo della ristorazione.

Un appuntamento fondamentale per lo sviluppo presente e futuro del settore che, al termine di due anni drammatici sia dal punto di vista del crollo dei fatturati che per la dispersione di manodopera qualificata, ha più che mai bisogno di risollevarsi. Tre appuntamenti nei mesi di marzo, aprile e maggio che vedranno coinvolti diversi attori.

Il primo è in programma il prossimo 18 marzo 2022 alle ore 11 presso la Sala Mancini della Camera di Commercio di Cosenza. Si tratta del workshop “Il Mercato del lavoro nei pubblici esercizi” in cui gli attori istituzionali regione, Anpal, Ispettorato del lavoro, Camera di Commercio dialogheranno con il mondo delle imprese e del lavoro.

Un appuntamento che precede la fiera del lavoro in programma il 28 aprile e in cui gli aspiranti lavoratori avranno la possibilità di presentare i propri curricula alle imprese della ristorazione che aderiranno all’iniziativa.