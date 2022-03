Film commission, online l’avviso pubblico per festival e rassegne cinematografiche

le sovvenzioni

CATANZARO Prosegue l’attività della Fondazione Calabria Film Commission per la “promozione della cultura cinematografica e audiovisiva” come previsto dal programma triennale di interventi per l’attività cinematografica e audiovisiva. Da oggi, infatti, è online l’Avviso Pubblico per il sostegno alla realizzazione di Festival e Rassegne Cinematografiche in Calabria 2022. Nello specifico, per la categoria Festival è prevista una dotazione complessiva di 450mila euro (per un importo massimo di 50mila euro di contributo da erogare per ogni singolo Festival), mentre per la categoria Rassegne è prevista una dotazione complessiva di 150mila euro (per un importo massimo di 15mila euro di contributo da erogare per ogni singola Rassegna).

Le domande di partecipazione devono pervenire, entro e non oltre il 15 aprile 2022, all’indirizzo pec: avvisicfc@pec.it. Nell’oggetto della Pec dovrà essere apposta la dicitura: “Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di festival e rassegne cinematografiche e audiovisive in Calabria – 2022”.