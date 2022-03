Nuova governance per il Corap, Occhiuto nomina Riitano commissario liquidatore

dalla regione

CATANZARO Il presidente della Regione Roberto Occhiuto ha nominato Sergio Riitano commissario liquidatore del Corap, il Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive in liquidazione coatta amministrativa. Riitano succede a Enrico Mazza, dirigente di Confindustria che si è dimesso nelle scorse settimane: il nuovo commissario liquidatore del Corap resterà in carica un anno, prorogabile. Tra i compiti che con il decreto di nomina Occhiuto ha assegnato a Riitano ci sono quelli di «formare, entro 90 giorni…, l’elenco dei crediti ammessi o respinti di curarne il deposito presso la cancelleria del competente Tribunale, di operare, entro 90 giorni, la ricognizione del patrimonio immobiliare dell’ente, redigendo, all’interno di essa, separati elenchi dei beni e impianti acquedottistici e/o depurativi, soggetti al regime dominicale di cui agli articoli 143 e 153 Codice dell’Ambiente, predisponendo altresì un piano per l’utilizzazione funzionale di tali beni e opere da parte degli enti competenti, dei beni realizzati con progetti ex Casmez ed ex Agensud e con fondi Apq, di proprietà della Regione o di altri enti o comunque da trasferire ad essi, dei beni di soggetti terzi, in ogni caso indisponibili e/o non rientranti nell’attivo realizzabile». Da anni il Corap versa in una situazione di particolare difficoltà, testimoniata anche dal continuo avvicendamento di commissari liquidatori: con la nomina di Riitano la Regione auspica una normalizzazione della situazione, spesso stigmatizzata anche dai sindacati. Il decreto di Occhiuto infine – si legge – conferma «l’incarico al Dipartimento Presidenza, con il supporto del Dipartimento “Sviluppo economico e Attrattori culturali” per il monitoraggio della procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive Corap».