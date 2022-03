Oriolo al “Borgo dei Borghi”. Il sostegno di Occhiuto: «Tifo per voi e chiedo ai calabresi di votarvi»

la competizione

CATANZARO «È partito domenica 13 marzo il concorso televisivo “Borgo dei Borghi 2022”, legato al programma Rai “Kilimangiaro”. Per la Calabria quest’anno c’è in gara Oriolo, bellissimo borgo medioevale in provincia di Cosenza. Un suggestivo paesino arroccato su uno sperone roccioso, un luogo intriso di storia e cultura. In bocca al lupo al sindaco Simona Colotta e a tutta la comunità oriolana. Da presidente della Regione Calabria faccio ovviamente il tifo per voi. Ed anzi, chiedo a tutti, calabresi e non, di votare per questo splendido borgo. C’è tempo fino al 3 aprile. Basta andare sul sito della Rai e cercare la sezione dedicata al concorso. Che vinca il migliore… e che sia calabrese». Così il presidente della Regione, Roberto Occhiuto su Facebook, nell’annunciare e sostenere la partecipazione della comunità oriolese alla competizione vinta lo scorso anno da Tropea. Sostenere Oriolo è semplice, basta votare a questo link.