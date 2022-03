Delitto Tucci-Chiodo, le difese autorizzate a visionare i reperti balistici

il fatto di sangue

COSENZA La Corte d’Assise d’appello di Catanzaro (presidente Caterina Capitò) ha autorizzato gli avvocati Maria Rosa Bugliari e Francesco Boccia, difensori di Celestino Bevilacqua e Fiore Abbruzzese detto “Nino” a visionare ed esaminare con i consulenti i reperti balistici relativi al duplice omicidio di Aldo Benito Chiodo e Francesco Tucci. La richiesta, in un primo momento, era stata rigettata.

La condanna in Corte d’Assise

La Corte d’Assise del Tribunale di Cosenza, per il doppio delitto, aveva condannato all’ergastolo Fiore Abbruzzese, Antonio Abbruzzese e Celestino Bevilacqua mentre Luigi Berlingieri era stato condannato a 30 anni di reclusione e Saverio Madio alla pena di 28 anni e 6 mesi. Una prima verità giudiziaria messa nero su bianco a distanza di 20 anni dal fatto di sangue consumatosi a Via Popilia, in uno dei quartieri popolari di Cosenza, il 9 novembre del 2000. (f.b.)

