Provinciali Cosenza, domani al voto. Sfida aperta tra Nociti, Succurro e Stasi

le elezioni

COSENZA Domani la provincia brutia avrà un nuovo presidente, a contendersi il titolo sono: Rosaria Succurro sindaca di San Giovanni in Fiore ed esponente del centrodestra; Flavio Stasi sindaco di Corigliano Rossano in campo autonomo e sostenuto da amministratori vicini al partito democratico e Ferdinando Nociti sindaco di Spezzano Albanese che rappresenterà il centro sinistra. Le urne chiuderanno alle 20 e una volta conclusi gli scrutini si saprà chi tra i tre sfidanti prenderà il posto di Franco Iacucci, esponente del Pd che ha mantenuto la carica di presidente della Provincia negli ultimi quattro anni e che è stato eletto come consigliere regionale nell’ultima tornata.

E’ stato stabilito anche un ordine di graduatoria legato alla presentazione delle candidature e alle liste collegare corredate dalle relative sottoscrizioni: Succurro 502 firme, Nociti 447 e Stasi 297.

Chi sono i tre candidati

Rosaria Succurro è lauretata in Scienze della comunicazione e ha ha ricoperto il ruolo di assessore nelle due legislature Occhiuto a Palazzo dei Bruzi. Molto vicina alla compianta Jole Santelli, è diventata sindaca di San Giovanni in Fiore sempre in quota centrodestra. Ferdinando Nociti, medico dentista, ha un trascorso nella Democrazia cristiana, poi passato nel centrosinistra nel quale ha proseguito la carriera politica, riconfermato anche al Consiglio provinciale alle recenti elezioni. Flavio Stasi, ingegnere elettronico, ha sempre militato a sinistra, ambientalista convinto e avvicinatosi ai Cinque Stelle a ridosso delle amministrative in quello che poi diventerà il comune della città unica di Corigliano Rossano, diventandone, in pratica, il primo sindaco sostenuto soprattutto da una coalizione civica.