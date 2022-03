Turismi

CATANZARO Sono cinquantaquattro i progetti presentati allo scadere dei termini dalle associazioni calabresi che hanno partecipato all’Avviso pubblico per la concessione di contributi per Grandi Eventi turistici a carattere sportivo Anno 2022.

L’obiettivo del bando è qualificare l’offerta turistica sostenendo manifestazioni sportive pensate come alternative per la crescita del settore turistico calabrese, attraverso politiche per la promozione, innovazione e diversificazione dell’offerta turistica che sfruttino i borghi, le zone meno conosciute, le produzioni e l’eccellenza locali e tradizionali, generando così un maggiore valore aggiunto e la destagionalizzazione della domanda.

Nel dettaglio, sono giunte ventisei proposte da realizzare nella provincia di Cosenza, otto nel Catanzarese, cinque nel territorio di Crotone, dodici nella provincia di Reggio Calabria e tre nel Vibonese. I progetti che saranno sovvenzionati dovranno raccontare le infinite possibilità offerte dal territorio calabrese in materia di turismo, indipendentemente quindi dal momento dell’anno.

«Non posso che ritenermi soddisfatto – ha dichiarato l’assessore al Turismo, Fausto Orsomarso – del numero di domande giunte. Ora si passa alla fase di valutazione e le mie aspettative sono altissime, perché credo nella potenzialità del nostro territorio e nell’inventiva dei calabresi, che sono certo avranno proposto progetti originali che rispondono in pieno alle esigenze di favorire l’aumento delle presenza turistiche nel territorio, la destagionalizzazione dei flussi turistici».