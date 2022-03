«Mission impossibile compiuta. A Sellia 30mila euro di investimenti per abitante»

opere pubbliche

SELLIA Iniziati i lavori per la manutenzione dello stabile comunale a Sellia. È quanto riporta l’amministrazione comunale in un post su Facebook. Curiosità: «In 12 anni – continua il post – sono stati ottenuti finanziamenti per oltre 30 mila euro ad abitante. In una comunità piccola come la nostra gli Uffici comunali erogano servizi essenziali ai cittadini…anche “Fuori dal Comune”, come patronato, prenotazione e ritiro esami erogati al nostro Centro Prelievi Comunale convenzionato Asp. Il Comune è anche sede di progetti del Servizio Civile».

«Anche per questo – si legge ancora nel post del sindaco Davide Zicchinella – siamo riusciti a ottenere un finanziamento regionale previsto dal Psr Misura 7.4.1 che finanziava, appunto, investimenti per l’introduzione, il miglioramento o l’espansione ai servizi di base a livello locale. In questa settimana sono iniziati i lavori, per circa 100 mila euro. Dal giorno del mio insediamento ad oggi siamo riusciti ad già ad ottenere finanziamenti e realizzare opere materiali ed immateriali per oltre 10 milioni di euro, mentre altri 5 sono attualmente in itinere. Per un borgo di 500 abitanti, portare investimenti per oltre 30mila euro ad abitante, bambini compresi, è quasi una mission impossible. Il tutto, per altro, spendendo qualche migliaio di euro di progettazione, e arrivando sempre nei primi posti delle graduatorie. Abbiamo ampiamente dimostrato che, anche senza ingenti risorse e partendo da un piccolissimo borgo del profondo Sud, si possono ottenere grandi risultati. Siamo più che pronti alla sfida del Pnrr avendo già realizzato progetti per oltre 5 milioni di euro».