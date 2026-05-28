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Ruba il giubbotto a una agente nel Comando della Polizia locale: 70enne denunciato a Reggio Calabria

L’uomo si era recato negli uffici della Municipale per ritirare un documento quando ha approfittato di una distrazione della donna per sottrarre il capo d’abbigliamento

Pubblicato il: 28/05/2026 – 12:30
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Ruba il giubbotto a una agente nel Comando della Polizia locale: 70enne denunciato a Reggio Calabria
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REGGIO CALABRIA Ruba un giubbotto all’interno del Comando di Polizia locale ma viene individuato e denunciato. E’ accaduto a Reggio Calabria dove un settantenne si è presentato al Comando per ritirare un documento rilasciato dall’Ufficio tecnico del traffico. Durante l’attesa, però, approfittando di un momento di distrazione di una agente, ha sottratto e portato via un giubbotto di proprietà della stessa, con all’interno effetti personali. Successivamente alla denuncia sono scattate le verifiche che hanno riguardato principalmente la visione delle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza. L’uomo, individuato in breve tempo, è stato denunciato per furto e il giubbotto restituito alla proprietaria.

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