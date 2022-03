Calabria ancora nella morsa del Covid. Circa 4mila casi, 9 morti e tasso al 29% – GRAFICO

Il bollettino

CATANZARO La Calabria ancora una volta sembra essere stretta nell’assedio del Covid-19. Almeno a giudicare dai dati degli ultimi giorni e confermati dal bollettino odierno. Nelle ultime 24 ore in Calabria, infatti, si sono registrati 3.994 nuovi casi e 9 decessi da Coronavirus. Si segnalano cinque pazienti in più ricoverati nei reparti e un nuovo ingresso nelle terapie intensive. Mentre sono 2.388 le persone che risultano guarite o dimesse in un giorno. Così attualmente sono 66.165 i casi attivi di infezione di cui 65.775 si trovano in isolamento domiciliare, 377 ricoverati in reparto e 13 in terapia intensiva. Il tasso di positività ora è pari al 29,04%.

I nuovi casi

I casi confermati oggi sono così suddivisi: 754 a Catanzaro, 1.237 a Cosenza, 536 a Crotone, 997 a Reggio Calabria, 459 a Vibo Valentia e 11 provenienti da altra regione o Stato estero.

Ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.536.868, di cui 13.752 nelle ultime 24 ore. Mentre le persone risultate positive al Coronavirus dall’inizio della pandemia sono 270.331: +3.994 rispetto a ieri. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria.

L’andamento dell’epidemia

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 5.948 (63 in reparto, 6 in terapia intensiva, 5.879 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 29117 (28.872 guariti, 245 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 26.358 (130 in reparto, 1 in terapia intensiva, 26.227 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 37.711 (36.758 guariti, 953 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 4.779 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4.751 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23.047 (22.853 guariti, 194 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 13.530 (134 in reparto, 6 in terapia intensiva, 13.390 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 96.424 (95.752 guariti, 672 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 15.166 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 15.146 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 16.246 (16.088 guariti, 158 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica 1.248 nuovi soggetti positivi di cui 11 fuori regione.