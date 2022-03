Cosenza, Caruso incontra Boccia e Irto. «Individuare un percorso per sanare il debito del nostro Comune»

l’incontro

COSENZA «Nell’ incontro di oggi con Francesco Boccia e il Segretario Regionale del PD Nicola Irto, abbiamo inteso ribadire la necessità di definire un’iniziativa capace di promuovere una forte attenzione del Governo Nazionale sullo stato finanziario del comune di Cosenza, al fine di individuare un efficace percorso teso a sanare il debito accumulato in questi anni». Con queste parole il Sindaco di Cosenza, Franz Caruso commenta l’incontro odierno svoltosi a Lamezia con il deputato Pd e responsabile nazionale Regioni e Enti locali del PD. «Ringrazio Francesco Boccia e il Partito Democratico – sottolinea Franz Caruso – per la fiducia riposta in me e nell’azione amministrativa di Palazzo dei Bruzi. In questa occasione ho poi ritenuto opportuno ribadire la necessità di costruire un progetto riformista che sia capace di essere credibile alternativa alle destre calabresi. Inevitabile e imperativo diviene il compito di tutti noi di rilanciare un centrosinistra coeso, affermando il primato della politica, senza rincorrere populismi di maniera, e unendo autentiche espressioni della società e quel sano civismo che offre reale valore aggiunto».