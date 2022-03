Amaco Cosenza, assemblea permanente dei lavoratori. «Chiediamo rispetto» – VIDEO

l’allarme

COSENZA Questa mattina, i rappresentanti delle sigle sindacali Filt Cigl, Fit Cisl, Uilt, Ugl Fna, Confail si sono ritrovati dinanzi i cancelli della sede di Amaco a Cosenza. La decisione fa seguito alla grave situazione venutasi a determinare nell’azienda di trasporto pubblico locale. I lavoratori hanno avviato l’assemblea permanente dinanzi al deposito aziendale in contrada Torrevecchia. I sindacati chiedono con urgenza di esaminare e discutere delle possibili prospettive della stessa azienda a seguito del dichiarato stato di crisi, della disdetta unilaterale della contrattazione di secondo livello, della riduzione del 30% circa dei servizi di trasporto. L’iniziativa di protesta non ha comportato l’interruzione dei servizi e continuerà ad oltranza, fino a quando non sarà convocato un tavolo con la partecipazione di tutti gli attori interessati compresa la Regione Calabria.

Le richieste

«Vogliamo capire quali siano le prospettive visto che la riduzione dei servizi non solo danneggia i cittadini ma anche gli stessi lavoratori che rischiano di rimanere a casa», dice Giovanni Angotti segretario Filt Cgil Cosenza. Gli fa eco, Antonio Domanico della Fit Cisl Cosenza: «La pandemia ha messo in mostra le fragilità del settore autolinee, oggi la città e la provincia rischiano di restare ferme. Non siamo collegati con il resto della regione, il vero traffico è quello che si sviluppa sull’asse Cosenza-Catanzaro». Claudio Morelli dell’Ugl Cosenza annuncia per lunedì prossimo «l’incontro con il prefetto di Cosenza per chiarire tutte le situazioni ancora in sospeso». Infine, Antonio Rota – Segretario Uil Trasporti Cosenza – chiede rispetto per «i dipendenti che hanno lavorato anche in piena pandemia». (F.B.)