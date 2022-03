Algieri: «I corpi intermedi sono la risposta al bisogno di rappresentatività della comunità»

l’incontro

COSENZA La Giunta della Camera di commercio si è riunita oggi, aprendo le sue porte ai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, sindacali, dei consumatori e degli ordini professionali, per condividere lo stato delle iniziative intraprese dall’ente e il loro impatto sul territorio. Alla riunione ha presenziato anche l’assessore regionale al Lavoro, Sviluppo economico e Turismo, Fausto Orsomarso, complimentandosi per l’operato e plaudendo alle iniziative in programma. «Programmare le cose partendo dall’analisi dei dati, dalla consapevolezza di sapere quello che si è e quello che si ha. Necessitano di corpi intermedi rappresentativi che intermediano anche le comunicazioni ed i progetti».

Dopo un focus sullo stato di diffusione dei bandi camerali presso le imprese e sul loro impatto economico, la Giunta ha ospitato l’intervento del responsabile coordinamento, internazionalizzazione, rapporti con Eurochambres di Unioncamere Europa, Flavio Burlizzi. «Il territorio cosentino beneficerà nei prossimi anni delle risorse europee provenienti dal PNRR e dalla programmazione dei fondi strutturali. Il programma Elena è in grado di supportare il tessuto economico, produttivo ma anche istituzionale in un settore sensibile come l’efficientamento energetico. Al riguardo, il progetto che la Camera di Commercio sta mettendo a punto con la Banca Europea degli Investimenti rappresenta un’occasione da non perdere per consentire il necessario accompagnamento degli attori coinvolti del territorio».

È seguito, quindi, il collegamento con il segretario generale del Censis, Giorgio De Rita, con un approfondimento sui risultati e i contenuti del rapporto “Destinazione Cosenza”, già presentato al Cnel lo scorso febbraio, realizzato dall’istituto di ricerca su incarico della Camera di commercio con l’intento di indagare la capacità del territorio e della comunità cosentina di essere soggetto collettivo di attrazione e di promozione territoriale.

«Abbiamo aperto questa riunione di Giunta a tutti i corpi intermedi della provincia perché riteniamo che il nostro territorio abbia un fondamentale bisogno di raccordo e di confronto costruttivo tra queste istituzioni – afferma il presidente Klaus Algieri –. I corpi intermedi sono la risposta al bisogno di rappresentatività di una comunità, e questo non solo per portare in rilievo interessi particolari ma per offrire strumenti capaci di individuare risposte realmente efficaci per tutti. Un ritorno a quella democrazia rappresentativa disegnata dalla nostra Costituzione che nessuna “società liquida” è in grado di garantire, men che meno in un’epoca di crisi della politica e dei valori, prima che dell’economia, come quella che stiamo vivendo»