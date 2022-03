Crotone, oggi l’ultimo saluto alla piccola Taisiia

i funerali

CROTONE Una morte assurda su cui ancora occorre fare chiarezza. Gli investigatori sono alle prese con la delicata ricostruzione della dinamica dell’investimento costato la vita alla piccola Taisiia Marseniy, bimba ucraina di 5 anni rimasta vittima di un terribile incidente stradale. Giuseppe De Fazio – il 18enne alla guida senza patente del furgoncino Fiat Dodò che ha travolto ed ucciso la piccola arrivata a Crotone assieme alla madre in fuga dall’incubo della guerra in Ucraina – è stato arrestato per omicidio stradale. I carabinieri del comando provinciale di Crotone hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip di Crotone Michele Ciocola. Sarebbe stato lui a travolgere domenica scorsa tre persone in fila – tra cui la bimba di appena 5 anni – lungo la strada provinciale 22 in località Cantorato. Sul movente, chi indaga sta cercando di fare chiarezza. Intanto, questa mattina si terranno i funerali di Taisiia: l’ultimo saluto è previsto alle 10.30 nella Basilica Cattedrale.