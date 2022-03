Gerace: «Un termovalorizzatore nella futura città unica strumento di sviluppo per l’area»

La posizione

COSENZA «“Noi con L’Italia”, formazione politica guidata a livello nazionale dall’onorevole Maurizio Lupi, apprezza e considera meritevole di approfondimento l’idea proposta dall’onorevole Simona Loizzo in ordine alla costruzione di un termovalorizzatore nella futura città unica Cosenza -Rende». Lo afferma, in una nota, Antonio Gerace, segretario provinciale di “Noi con l’Italia” che aggiunge: «È ormai tempo di pensare seriamente ad impiantare nel nostro Paese, non solo a livello nazionale, solide politiche energetiche che ci facciano raggiungere nel breve volgere di un decennio l’obiettivo di una marcata autonomia».

«Costruire un termovalorizzatore – sottolinea Gerace – costituirebbe, infatti, per la futura entità amministrativa, un potente motore di sviluppo oltre che uno strumento volto ad implementarne il tessuto produttivo della stessa. Unitamente al termovalorizzatore potrebbe essere costruito in simbiosi un impianto di gassificazione per la produzione del gas di sintesi, di modo da efficientare al massimo l’impianto produttivo».

«Insomma, è venuto decisamente il momento – conclude Gerace – che Cosenza e Rende convergano verso una comune progettualità, non solo dal punto di vista energetico, e si affermino come una nuova ed unica soggettività urbana capace di svolgere funzione di positiva leadership nell’ambito del territorio calabrese».