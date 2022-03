Trasporti, nasce in Calabria l’associazione di categoria

Rappresentanza

LAMEZIA TERME Costituita anche in Calabria l’Associazione delle imprese di trasporto regionali (Aitc). La nuova realtà ha preso le prime mosse nei giorni scorsi con l’assemblea delle imprese del settore che si è svolta all’hotel Class di Lamezia Terme. Nel corso dell’assemblea – molto partecipata – è stato costituito il direttivo dell’Aitc che è composto dal presidente Armando Starita, dal vice presidente Domenico Notaro, dal segretario Bruno Miletta e dal consigliere Elisenia Laudari. Nominato come coordinatore Mario Pansini.

All’assemblea ha partecipato il deputato Domenico Furgiuele, membro della Commissione Trasporti alla Camera dei Deputati, che «ha mostrato vicinanza alle imprese del settore – si legge in una nota – impegnandosi a veicolare le istanze dell’associazione nelle opportune sedi istituzionali».

«L’associazione vuole accogliere tutte le imprese di autotrasporto calabresi – è detto nel comunicato – ma anche le tante imprese, agricole edili e degli altri settori produttivi, che hanno automezzi e affrontano quotidianamente analoghe problematiche, in un momento molto difficile per l’intero comparto.

L’A.i.t.c. vuole essere la voce dei trasportatori che non si riconoscono nei rappresentanti nazionali di categoria che poco o nulla hanno ottenuto nei recenti confronti ai tavoli istituzionali ed ha già avviato l’iter per il proprio accreditamento e per la costituzione della consulta permanente regionale dei trasporti, ricevendo dal presidente Occhiuto attenzione e grande disponibilità».

«L’associazione conta in una diffusa adesione – conclude la nota – ed intende coinvolgere tutti i propri associati nelle importanti decisioni da prendere nei prossimi mesi e condividere, in maniera partecipata, le eventuali azioni di protesta da intraprendere».