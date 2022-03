Giovane fatta a pezzi, è l’attrice hard Charlotte Angie. Arrestato il killer

il macabro delitto

ROMA Ha confessato il killer di Carol Maltesi meglio conosciuta come Charlotte Angie, 26enne italo olandese, fatta a pezzi e ritrovata nel bosco di Borno (BS), domenica 20 marzo. Il ritrovamento grazie ad un contadino del posto. L’assassino è un vicino di casa con il quale la vittima aveva una relazione sentimentale. L’ha uccisa in casa due mesi fa al termine di una lite e poi l’ha fatta a pezzi e conservata in freezer. La 26enne era una pornostar. Il killer dopo il macabro delitto, si è disfatto del corpo infilando in quattro sacchi neri, gettandoli a margine di una strada che collega la Val Camonica con la Val di Scalve. Ad aiutare gli inquirenti nel riconoscimento del corpo, i tatuaggi.