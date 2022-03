Sviluppo del porto di Crotone, incontro tra l’Autorità portuale e il consulente della Regione

programmazione

GIOIA TAURO Il presidente dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli, ha ricevuto la visita di Salvatore Gaetano, esperto esterno e consulente del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, per la definizione e la realizzazione degli obiettivi strategici del territorio della provincia di Crotone.

Al centro del proficuo incontro, Gaetano ha voluto evidenziare l’attenzione che la Giunta Regionale rivolge all’intera portualità calabrese e, nello specifico, all’infrastruttura portuale crotonese, quale importante leva di crescita dell’economia locale.

Nel corso della discussione, il presidente Andrea Agostinelli ha illustrato nel dettaglio le diverse misure programmatiche, messe in campo dall’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, per delineare un maggiore sviluppo dell’infrastruttura portuale di Crotone.

In piena sinergia, sono state così tracciate le strategie comuni, poste a fondamento di un’efficace collaborazione istituzionale tra l’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e la Regione Calabria, già consolidata in occasione della presenza ad Expo Dubai, al fine di creare un crono programma complessivo che, partendo dall’infrastruttura portuale, possa tracciare chiare ricadute economico-sociali sull’intero territorio crotonese.