Fiere nel Cosentino, Caracciolo: «La Regione valuti la possibilità di acquisire l’area della ex Comac»

La proposta

MONTALTO UFFUGO «Il presidente della Regione valuti la possibilità di acquisire l’area della ex Comac, nel comune di Montalto Uffugo, per adibirla a centro fieristico». È quanto scrive il sindaco di Montalto Uffugo, Pietro Caracciolo, in una lettera inviata al governatore, Roberto Occhiuto.

Il primo cittadino, evidenzia che «da anni, la città di Cosenza e l’area urbana, sono privi di un quartiere fieristico che possa dare lustro alla Provincia».

«Pertanto – scrive Caracciolo – gli espositori di tutta Italia incontrano enormi difficoltà ogni volta che intendono proporre iniziative nella nostra Provincia. Ciò costituisce un vulnus per il territorio ed un limite anche per la crescita degli imprenditori locali. Sul territorio che amministro è stata realizzata una struttura (ex Comac) con grandi spazi e possibilità di incremento della struttura stessa, a poca distanza dallo svincolo autostradale di Montalto Uffugo, che ben si presterebbe al rilancio di un quartiere fieristico provinciale. La società proprietaria è stata dichiarata fallita ed il curatore fallimentare Paolo Florio ha messo in vendita il complesso che, allo stato, non ha registrato estimatori».

«Per effetto delle aste deserte che si sono succedute – sottolinea ancora il primo cittadino di Montalto Uffugo – il valore originariamente stabilito (circa 18 milioni di euro) si è ridotto a circa 3,5 milioni di euro. Una cifra di certo inaccessibile per un’amministrazione comunale in riequilibrio finanziario come la mia, ma alla portata dell’Ente Regione ove sussista la volontà di rilanciare questa importante infrastruttura e, allo stesso tempo, realizzare un quartiere fieristico degno di questo nome».

Per questi motivi Caracciolo invita il presidente «ad operare, di concerto con la Giunta e il Consiglio Regionale, valutazioni in merito».