Serie B: pari Reggina, sprofondo Cosenza

calcio

REGGIO CALABRIA Cremonese-Reggina termina 1 a 1 in una partita della trentaduesima giornata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio Giovanni Zini di Cremona. I gol arrivano nel secondo tempo per i lombardi con Daniel Ciofani (al minuto 5) e per i calabresi con Galabinov su rigore a dieci dalla fine. Cosenza sconfitto in casa dal Parma per 3 a 1. Al Marulla partita indirizzata già nel primo tempo coi gol di Bernabé Garcia. Seguono le marcature nel secondo tempo per gli ospiti Danilo Larangeira dopo due minuti, per i silani Larrivey su rigore al 30′ e ancora per gli emiliani Bernabé Garcia al 43′.