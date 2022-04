«Si vota senza cabine». La Uil denuncia «irregolarità» nel voto per la Rsu in Regione

la protesta

CATANZARO La Uil Fpl segnala, in una nota, «gravi inadempienze nella predisposizione dei seggi per le elezioni Rsu previste nei giorni del 5-6-7 aprile 2022».

«Mai era successo – sottolinea Walter Bloise della segreteria regionale – nella storia dell’ente regionale che si votasse senza le cabine, ma con tende attrezzate dai presidenti e dagli scrutatori (che ringraziamo per l’impegno prestato), senza il più elementare rispetto per la segretezza del voto. Allo stesso modo si segnala l’impossibilità di attrezzare il seggio di Catanzaro (ben 750 votanti), ancora non agibile, il giorno prima del voto. Ciò comporterà l’inizio delle operazioni con forte ritardo. Mancano inoltre nei seggi il gel sanificante e le mascherine con rischi per la salute pubblica».

Il settore responsabile, conclude la Uil, «si è completamente disinteressato del corretto, regolare e sicuro svolgimento del voto in un ente che conta circa 1700 dipendenti. Vergognoso. Chiediamo al presidente della giunta regionale di prendere immediatamente i provvedimenti del caso riservandoci azioni ben più serie per un corretto svolgimento delle elezioni Rsu».