Elezioni Rsu, «Tedesco della Cisal il candidato più votato»

la nota

CATANZARO «La Cisal cresce in tutta la Calabria e nel cuore pulsante della regione, la Cittadella regionale “Jole Santelli” – si legge in una nota della confederazione sindacale – piazza il candidato più votato alle ultime elezioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del pubblico impiego. Si tratta di Gianluca Tedesco, dirigente sindacale candidato tra le fila del Csa-Cisal e protagonista delle più importanti rivendicazioni sindacali dei lavoratori della Regione. Un risultato figlio del lavoro capillare – continua la nota – portato avanti negli anni accanto alle problematiche dei colleghi che trascina il Csa-Cisal al secondo posto assoluto per preferenze di lista, davanti ai confederali Cgil e Cisl. “Vorrei ringraziare tutte le lavoratrici ed i lavoratori che, attraverso il voto, hanno riposto in noi la loro fiducia. Tra loro – spiega Tedesco – tante conferme ma anche tante prime volte. Ma grazie anche a tutti i 31 candidati che hanno contribuito a scrivere questo ottimo risultato e questa nuova pagina di democrazia e partecipazione che ci inorgoglisce, ma allo stesso tempo ci responsabilizza a fare ancora meglio. È stata una campagna elettorale complessa – continua – sicuramente tra le più complicate affrontate negli ultimi anni. Con la pandemia ancora purtroppo presente non è stato certamente facile organizzare queste elezioni ma alla fine tutto si è svolto in maniera egregia ed il merito è senz’altro della Commissione elettorale ed i componenti dei seggi elettorali allestiti provincia per provincia. È evidente che questo risultato per noi non è un traguardo ma va a costruire un nuovo punto di partenza. Sono ancora tante le battaglie sindacali da portare avanti sui reali bisogni dei lavoratori in servizio in questo importante Ente. Tra le più importanti – conclude Tedesco – quella legata alla riqualificazione dei dipendenti attraverso lo strumento delle progressioni verticali».