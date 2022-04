Magorno: «Conferita cittadinanza onoraria ai genitori di Michele Scarponi»

Ciclismo

DIAMANTE «A circa un mese dalla partenza della tappa del Giro d’Italia da Diamante, in programma il prossimo 13 maggio, abbiamo vissuto un pomeriggio intenso in cui abbiamo conferito la cittadinanza onoraria ai genitori di Michele Scarponi, uomo simbolo di questo sport e ciclista di grande valore. Le sue imprese e, soprattutto, lo spirito con cui affrontava le corse non possono non essere un modello da trasmettere ai giovani. È stata questa l’occasione per sancire il patto di gemellaggio con la città di Potenza, un legame stretto proprio grazie alla Corsa Rosa. Il tutto con Ernesto Caselli nel cuore, a questo straordinario protagonista della storia del nostro paese abbiamo dedicato la nostra sala consiliare; il suo ricordo è vivo nei nostri cuori». Così il senatore e sindaco di Diamante, Ernesto Magorno.