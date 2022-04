Sistema Rende, «in dieci anni nessun contatto tra Principe e il clan»

il processo

COSENZA Un’impostazione accusatoria definita dall’avvocato Anna Spada «congetturale, l’apoteosi dell’automatismo e del semplicismo giudiziario». L’arringa della legale che difende l’ex parlamentare e assessore regionale Sandro Principe ha ripercorso, proponendosi di smontarla pezzo per pezzo, l’istruttoria dibattimentale «per la quale Sandro Principe dovrebbe considerarsi responsabile per tutti i fatti contestati perché non è plausibile o logicamente sostenibile il contrario». Spada ha parlato di «vistosa forma di pregiudizio ideologico da parte dell’accusa che ha tentato di trasformare decenni di un’azione politica educativa socialista riformista culminata nell’indiscutibile leaderismo dell’onorevole Sandro Principe nella prova della sua responsabilità illimitata per qualsiasi atto sia fuoriuscito dal Comune di Rende». Per la difesa sarebbe «completamente smontata la tesi di un patto pluriennale plurisoggettivo tra la coalizione riferita a Principe e gli esponenti della cosca Lanzino Ruà». E risulterebbe «smentito l’appoggio elettorale della cosca alla coalizione riferibile a Principe da una serie di emergenze processuali: parenti di D’Ambrosio e di Irillo candidati nel 1999 e 2006 in liste avversarie; testimoni e collaboratori di giustizia che hanno affermato che gli esponenti della cosca hanno sempre votato contro Principe; persino informative di reato prodotte del Nucleo Provinciale di Cosenza che confermano questo dato; intercettazioni di D’Ambrosio del 2011 nelle quali organizza l’affissione dei manifesti elettorali e procaccia voti per la coalizione contrapposta a quella di Principe, ritenendolo in “caduta libera”».

Allo stesso modo, Spada ritiene «smentiti rapporti personali tra Principe e D’Ambrosio: dalle intercettazioni telefoniche emerge che D’Ambrosio deve rincorrere il cugino consigliere Franco D’Ambrosio e la responsabile della segreteria politica di Principe, Cinzia Gardi, per cercare di avere un’intercessione e un incontro con Principe senza mai riuscirci; è emerso che Principe per 10 anni sia stato bersaglio di intercettazioni e servizi di Ocp (osservazione, controllo pedinamento, ndr) e non è mai stato registrato nessun contatto con la mafia». Per la legale è «dimostrata la assoluta liceità e legittimità di tutti gli atti amministrativi considerati “di favore” alla mafia». Così come è «smontata l’illazione dell’ingerenza indebita di Principe su ogni atto del Comune di Rende: tutti gli avversari politici di Principe in dibattimento hanno ammesso che l’ex sindaco ha solo esercitato legittimamente le proprie prerogative di capogruppo del gruppo di maggioranza e gli scontri ideologici altro non erano che una fisiologica contrapposizione politica; ma alla fine tutte le loro scelte amministrative venivano prese in completa autonomia e senza condizionamenti da parte di Principe». Hanno discusso anche gli avvocati Marco Amantea, Francesco Tenuta, Francesco Calabrò.