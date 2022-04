Amministrative ad Acri, “Noi con l’Italia” lancia Zanfini

Verso il voto

ACRI «“Noi con l’Italia”, formazione politica guidata a livello nazionale dall’onorevole Maurizio Lupi, in previsione delle prossime amministrative per l’importante Comune di Acri vede con grande favore la candidatura a sindaco del dott. Natale Zanfini». È quanto si legge in una nota congiunta del segretario provinciale di “Noi con l’Italia” Antonio Gerace, dei vice segretari provinciale Leopoldo Biondo e Riccardo Rosa nonché del componente della Direzione Nazionale Franco Pichierri. «La candidatura del dott. Zanfini nasce dal territorio – è detto – ed è piena espressione della comunità locale. Il dott. Zanfini è un professionista stimato che ha per tantissimo tempo servito la sua collettività, lasciando un’impronta assolutamente positiva e riconoscibile».

«Egli – prosegue la nota – rappresenta il tipo di candidato radicato sul territorio, non espressione quindi di avventurieri della politica, ma al contrario un uomo dalla solida esperienza amministrativa, avendo fatto egregiamente il consigliere provinciale e avendo dato prova di saper rappresentare al meglio i territori di provenienza. Oltre a ciò, la figura di Natale Zanfini ci sembra possa servire da punto di incontro per ampie aree della società civile che possono prodursi in un’attiva e proficua partecipazione all’amministrazione della città».

«Da ultimo, ci preme evidenziare come il dott. Zanfini – conclude la nota – resta comunque una persona dalle ampie vedute, dotato di una profonda conoscenza della realtà del Comune di Acri, che ne fanno sicura garanzia per un coinvolgimento plurale e democratico delle migliori energie presenti nel comune. Confidiamo grandemente che più partiti e movimenti possano addivenire su questa medesima posizione, nella convinzione che simile scelta è la migliore per restituire ad Acri un’amministrazione efficiente e dotata di capacità progettuale».