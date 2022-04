Seduta lampo della seconda commissione, ok alla legge sulla authority unica rifiuti-acqua

proposta di legge

REGGIO CALABRIA In una seduta lampo, durata una decina di minuti, la seconda commissione Bilancio e Programmazione del Consiglio regionale ha espresso parere finanziario favorevole alla proposta di legge, di iniziativa della Giunta, sulla “Organizzazione servizi pubblici locali dell’ambiente”.

Il testo, promosso dal presidente della Regione Roberto Occhiuto, rappresenta in pratica una riforma del settore idrico e quello dei rifiuti, prevedendo la costituzione di un’authority unica, dal nome ”Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria”: la scorsa settimana il provvedimento era stato approvato anche nella quarta commissione Ambiente. Secondo quanto riferito dal presidente della seconda commissione consiliare, Antonio Montuoro, la proposta di legge domani sarà portata all’esame del Consiglio regionale per la discussione e la definitiva approvazione.

Il parere positivo della seconda Commissione è stato espresso a maggioranza, con l’astensione del consigliere regionale del Pd Raffaele Mammoliti. La proposta di legge, inoltre, prevede l’autorizzazione alla finanziaria regionale Fincalabra di acquisire, alla cifra simbolica di un euro, le quote del socio privato della Sorical Spa, la società di gestione delle risorsa e idriche in Calabria.