Statti: «Confagricoltura non farà mancare il suo contributo al mondo produttivo» – VIDEO

le prospettive

VERONA «La Calabria si è presentata all’importante appuntamento di Vinitaly sempre con grande entusiasmo. Ora possiamo dire di aver ottenuto un riscontro sicuramente superiore rispetto a quello degli altri anni, in termini di immagine, di riconoscibilità del territorio e di un forte legame tra territorio e prodotto». Lo dichiara il presidente calabrese di Confagricoltura, Alberto Statti.

«Tutto questo serve a comunicare in maniera adeguata il nostro buon vino che gli imprenditori stanno esportando in tutto il mondo, anche avvalendosi di professionisti di fama internazionale che stanno dando modo al prodotto calabrese di affermarsi. Ci sono tutti gli elementi per raggiungere obiettivi importanti. Il mondo produttivo ha capito qual è la strada da percorrere; la politica ascolta il mondo della produzione anche attraverso le organizzazioni di categoria. Confagricoltura – conclude Statti – non farà mancare il suo contributo per rafforzare l’immagine già positiva del mondo produttivo calabrese».