Talerico: «Consiglio regionale a Catanzaro? Ennesima trovata elettorale»

verso il voto

CATANZARO Potrebbe essere condivisibile la proposta lanciata dal candidato sindaco Valerio Donato di portare la sede del Consiglio regionale da Reggio Calabria a Catanzaro, con relativa semplificazione burocratica e di spesa». A scriverlo è il candidato sindaco Antonello Talerico che commenta così la proposta del suo sfidante alle prossime elezioni al Comune di Catanzaro, ma non nasconde le perplessità. «Ma mi sorge un dubbio. – aggiunge – A parte il fatto che in ogni campagna elettorale c’è sempre qualcuno che ripropone la questione, senza ovviamente poi portarla a termine, per questo poco credibile è proporla a cavallo delle elezioni. Del resto avrebbe un senso dare la notizia di un emendamento o di una mozione a seguito del suo deposito, ma senza fare annunciazioni populiste o peggio ancora trovate elettorali estemporanee. Se poi la proposta di Valerio Donato non è una banale trovata elettorale populista, allora vorrà dire che la stessa avrà avuto l’assenso e la condivisione dei coordinatori regionali di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, oltre che del Presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso (che certamente sulla questione avrebbe un ruolo fondamentale), tutti sponsor e sostenitori del Prof. Donato, i quali hanno dichiarato di aver condiviso il suo progetto politico o proposta politica. Rimango in attesa dei chiarimenti da parte dei diretti interessati, in caso di loro mancata risposta troverà conferma la circostanza che di semplice trovata elettorale si trattava, considerato che una simile proposta deve essere votata in Consiglio Regionale e non in quello comunale. Gli elettori ed i cittadini non meritano di essere trattati così. Andiamo sui contenuti veri e sul confronto tra programmi, basta pubblici proclami».